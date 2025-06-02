Трамп считает необходимым завершение конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп убежден, что вооруженный конфликт на территории Украины должен быть прекращен. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, комментируя удары, нанесенные Вооруженными силами Украины по российским военным аэродромам.

Левитт не уточнила, какие меры Вашингтон рассматривает в этом контексте, но подчеркнула, что позиция Трампа заключается в стремлении к завершению боевых действий.

В Госдуме назвали встречу лидеров логичным этапом после переговоров по Украине

Заявление пресс-секретаря Белого дома прозвучало на фоне масштабной украинской атаки на российские военные аэродромы.

В ночь на 1 июня Украина провела операцию «Паутина», в ходе которой 117 дронов нанесли удары по пяти российским авиабазам, включая объекты в глубине территории России, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:РоссияУкраинаСШАДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры