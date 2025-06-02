Трамп считает необходимым завершение конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп убежден, что вооруженный конфликт на территории Украины должен быть прекращен. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, комментируя удары, нанесенные Вооруженными силами Украины по российским военным аэродромам.
Левитт не уточнила, какие меры Вашингтон рассматривает в этом контексте, но подчеркнула, что позиция Трампа заключается в стремлении к завершению боевых действий.
Заявление пресс-секретаря Белого дома прозвучало на фоне масштабной украинской атаки на российские военные аэродромы.
В ночь на 1 июня Украина провела операцию «Паутина», в ходе которой 117 дронов нанесли удары по пяти российским авиабазам, включая объекты в глубине территории России, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Российская делегация вылетела из Стамбула после переговоров с Украиной
- Мединский подтвердил неформальные переговоры с Умеровым в Стамбуле
- Большинство россиян устраивают читмил на диете
- Трамп считает необходимым завершение конфликта на Украине
- Сертификация по ГОСТам грозит ростом цен и исчезновением дешевых товаров
- В Госдуме допустили снижение антироссийской риторики Польши при смене курса США
- В Госдуме назвали встречу лидеров логичным этапом после переговоров по Украине
- ИИ-помощник от NTechLab появится в 30 городах России до конца 2025 года
- Пострадавших при подрыве моста в Брянской области детей перевели в палату
- Москва предложила два варианта прекращения огня на переговорах в Стамбуле
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru