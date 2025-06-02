РЖД сообщила о гибели машиниста, спасшего пассажиров при крушении под Брянском

Машинист Павел Мишин, управлявший пассажирским поездом, попавшим в аварию под Брянском в ночь на 1 июня, предотвратил более тяжелые последствия, своевременно приняв меры к экстренному торможению. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

Машинист первым заметил упавшие на пути конструкции автомобильного моста и немедленно задействовал экстренное торможение. Он также успел отдать приказ помощнику покинуть кабину и укрыться в машинном отделении. Сам Мишин погиб при столкновении, но его действия позволили значительно снизить скорость поезда и, как подчеркнули в РЖД, сохранить жизни сотен пассажиров.