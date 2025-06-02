В Госдуме допустили снижение антироссийской риторики Польши при смене курса США

Польша вряд ли изменит свою традиционно жесткую позицию в отношении России даже после избрания нового президента, однако ее внешнеполитическое поведение может стать менее агрессивным при корректировке курса Соединенных Штатов. Такое мнение высказал депутат Госдумы Михаил Матвеев в беседе с «Газетой.Ru».

По словам парламентария, ожидать потепления в российско-польских отношениях не стоит вне зависимости от персоналий во власти. Он подчеркнул, что Варшава исторически занимает одну из наиболее русофобских позиций в Европе, и по этой причине рассчитывать на проявление симпатий к Москве не приходится.