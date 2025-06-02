В Госдуме допустили снижение антироссийской риторики Польши при смене курса США
Польша вряд ли изменит свою традиционно жесткую позицию в отношении России даже после избрания нового президента, однако ее внешнеполитическое поведение может стать менее агрессивным при корректировке курса Соединенных Штатов. Такое мнение высказал депутат Госдумы Михаил Матвеев в беседе с «Газетой.Ru».
По словам парламентария, ожидать потепления в российско-польских отношениях не стоит вне зависимости от персоналий во власти. Он подчеркнул, что Варшава исторически занимает одну из наиболее русофобских позиций в Европе, и по этой причине рассчитывать на проявление симпатий к Москве не приходится.
Матвеев выразил скепсис в отношении возможных изменений при президенте Анджее Навроцком, однако допустил, что в случае смены позиции при Трампе, Польша может скорректировать свою роль в региональной политике.
Ранее политолог Александр Асафов в беседе с НСН заявил, что Польша продолжит путь политического прагматизма в духе президента США Дональда Трампа с приходом к власти победившего на президентских выборах Кароля Навроцкого.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru