Большинство россиян устраивают читмил на диете

Более половины россиян время от времени придерживаются диет, а свыше 70% практикуют так называемый читмил — день, когда разрешено съесть нечто выходящее за рамки строгого рациона. Об этом «Газете.Ru» сообщила специалист по домашней экономике «Х5 Клуба» Арина Самойлова.

По ее словам, читмил — это не стихийный срыв, а осознанный прием пищи, в который допускается одна порция запрещенного продукта. Такой подход, пояснила она, помогает удовлетворить пищевые желания, не навредив здоровью.