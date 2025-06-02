Большинство россиян устраивают читмил на диете
Более половины россиян время от времени придерживаются диет, а свыше 70% практикуют так называемый читмил — день, когда разрешено съесть нечто выходящее за рамки строгого рациона. Об этом «Газете.Ru» сообщила специалист по домашней экономике «Х5 Клуба» Арина Самойлова.
По ее словам, читмил — это не стихийный срыв, а осознанный прием пищи, в который допускается одна порция запрещенного продукта. Такой подход, пояснила она, помогает удовлетворить пищевые желания, не навредив здоровью.
Оптимальное время для читмила — утро или день, когда обмен веществ наиболее активен. Перед едой рекомендуется выпить стакан воды, избегать еды перед экраном и совершить прогулку после приема пищи.
Самойлова также посоветовала планировать недельное меню с учетом читмила заранее. Это, по ее словам, позволяет контролировать бюджет и сократить незапланированные расходы. Лучшее время для составления меню — воскресенье перед походом в магазин, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru