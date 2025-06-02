Пострадавших при подрыве моста в Брянской области детей перевели в палату

Двое детей, получивших ранения при обрушении моста на поезд в Брянской области, проходят лечение в московской клинике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Александра Брянцева. По его словам, одному из них была проведена операция, второй переведен из реанимации в обычную палату.

Брянцев уточнил, что семилетний мальчик и его четырехмесячный брат были доставлены в учреждение в тяжелом состоянии. Один из них находился сутки в реанимации, другому провели экстренное хирургическое вмешательство. Сейчас состояние обоих оценивается как стабильное, дети находятся под наблюдением врачей и размещены в одной палате вместе с отцом. Старший ребенок уже может самостоятельно передвигаться и общается с другими детьми.