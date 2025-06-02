Пострадавших при подрыве моста в Брянской области детей перевели в палату
Двое детей, получивших ранения при обрушении моста на поезд в Брянской области, проходят лечение в московской клинике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Александра Брянцева. По его словам, одному из них была проведена операция, второй переведен из реанимации в обычную палату.
Брянцев уточнил, что семилетний мальчик и его четырехмесячный брат были доставлены в учреждение в тяжелом состоянии. Один из них находился сутки в реанимации, другому провели экстренное хирургическое вмешательство. Сейчас состояние обоих оценивается как стабильное, дети находятся под наблюдением врачей и размещены в одной палате вместе с отцом. Старший ребенок уже может самостоятельно передвигаться и общается с другими детьми.
Инцидент произошел в ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области, где в момент прохождения пассажирского поезда №86 «Климов — Москва» рухнул автомобильный мост. Обломки конструкции обрушились на состав, вызвав сход локомотива и нескольких вагонов с рельсов. По последним данным, погибли семь человек, почти 100 пострадали.
Губернатор региона Александр Богомаз заявил, что мост был подорван во время движения поезда. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Как сообщала официальный представитель СК Светлана Петренко, расследование будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина, передает «Радиоточка НСН».
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