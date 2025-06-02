ИИ-помощник от NTechLab появится в 30 городах России до конца 2025 года

Компания NTechLab намерена до конца 2025 года расширить число пилотных площадок с голосовым ИИ-помощником в городской среде до 30. Об этом сообщил генеральный директор компании Алексей Паламарчук в ходе конференции ЦИПР-2025.

По его словам, система уже начала работу в Москве, Ярославле, Казани и Нижнем Новгороде. В ближайшее время запуск ожидается в Санкт-Петербурге и Севастополе. Основное размещение планируется в общественных пространствах — парках, скверах, детских площадках и у мемориальных объектов.