ИИ-помощник от NTechLab появится в 30 городах России до конца 2025 года
Компания NTechLab намерена до конца 2025 года расширить число пилотных площадок с голосовым ИИ-помощником в городской среде до 30. Об этом сообщил генеральный директор компании Алексей Паламарчук в ходе конференции ЦИПР-2025.
По его словам, система уже начала работу в Москве, Ярославле, Казани и Нижнем Новгороде. В ближайшее время запуск ожидается в Санкт-Петербурге и Севастополе. Основное размещение планируется в общественных пространствах — парках, скверах, детских площадках и у мемориальных объектов.
Как пояснил Паламарчук, речь идет о небольших видеокамерах, совмещенных с громкоговорителями. При этом в ряде городов такие устройства уже установлены, но пока они выполняют другие функции.
ИИ-комплекс способен фиксировать нарушения при использовании средств индивидуальной мобильности: например, езду на самокате вдвоем, движение с ребенком без соблюдения мер безопасности, игнорирование правил перед пешеходными переходами, а также оставление самокатов в неотведенных местах, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ИИ-помощник от NTechLab появится в 30 городах России до конца 2025 года
- Пострадавших при подрыве моста в Брянской области детей перевели в палату
- Москва предложила два варианта прекращения огня на переговорах в Стамбуле
- РЖД сообщила о гибели машиниста, спасшего пассажиров при крушении под Брянском
- Экс-военнослужащего заочно приговорили к пожизненному за поджог корабля
- Биометрия на досмотре появится в большинстве аэропортов РФ к 2030 году
- Россиянам рассказали о влиянии сильных магнитных бурь на людей
- В Госдуме предложили подключить полицию и юристов к «Разговорам о важном»
- Россиянам рассказали, чем можно заменить квас и кефир в окрошке
- Мединский заявил, что нет ни одного ребенка, похищенного Россией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru