ИИ-помощник от NTechLab появится в 30 городах России до конца 2025 года

Компания NTechLab намерена до конца 2025 года расширить число пилотных площадок с голосовым ИИ-помощником в городской среде до 30. Об этом сообщил генеральный директор компании Алексей Паламарчук в ходе конференции ЦИПР-2025.

По его словам, система уже начала работу в Москве, Ярославле, Казани и Нижнем Новгороде. В ближайшее время запуск ожидается в Санкт-Петербурге и Севастополе. Основное размещение планируется в общественных пространствах — парках, скверах, детских площадках и у мемориальных объектов.

BioNTech заявила, что к 2026 году намерена выпустить на рынок вакцины от рака

Как пояснил Паламарчук, речь идет о небольших видеокамерах, совмещенных с громкоговорителями. При этом в ряде городов такие устройства уже установлены, но пока они выполняют другие функции.

ИИ-комплекс способен фиксировать нарушения при использовании средств индивидуальной мобильности: например, езду на самокате вдвоем, движение с ребенком без соблюдения мер безопасности, игнорирование правил перед пешеходными переходами, а также оставление самокатов в неотведенных местах, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияИскусственный Интеллект

Горячие новости

Все новости

партнеры