Adidas избавится от оставшихся в России магазинов

Adidas продаст оставшиеся в России магазины, сообщает Reuters.

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Генеральный директор марки Бьорн Гулден заявил, у компании осталось около ста магазинов, которые не работают, и потому они были выставлены на продажу.

На сегодняшний день Adidas платит за аренду этих магазинов, добавил он.

«Поэтому чем раньше это [продажа] произойдет, тем лучше», - подытожил Гулден.

Ранее Adidas прекратил сотрудничество с Бейонсе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
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