Adidas избавится от оставшихся в России магазинов
3 августа 202316:00
Adidas продаст оставшиеся в России магазины, сообщает Reuters.
Генеральный директор марки Бьорн Гулден заявил, у компании осталось около ста магазинов, которые не работают, и потому они были выставлены на продажу.
На сегодняшний день Adidas платит за аренду этих магазинов, добавил он.
«Поэтому чем раньше это [продажа] произойдет, тем лучше», - подытожил Гулден.
Ранее Adidas прекратил сотрудничество с Бейонсе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru