Сертификация по ГОСТам грозит ростом цен и исчезновением дешевых товаров

Введение обязательной сертификации продовольствия по ГОСТам может привести к подорожанию продуктов питания в России на 10-25% и сокращению ассортимента на рынке. Такой прогноз в комментарии «Газете.Ru» озвучил вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников, комментируя обращение отраслевых ассоциаций в Торгово-промышленную палату с критикой законодательных инициатив.

По оценке эксперта, переход на новые стандарты приведет к увеличению издержек производителей. В первую очередь это затронет малый и средний бизнес, который столкнется с дополнительными расходами на сертификацию и отказ от дешевых заменителей, в том числе соевого белка. Как отметил Пищальников, усиление контроля качества положительно скажется на составе базовых продуктов, но при этом спровоцирует рост цен и сокращение дешевого сегмента.