Сертификация по ГОСТам грозит ростом цен и исчезновением дешевых товаров
Введение обязательной сертификации продовольствия по ГОСТам может привести к подорожанию продуктов питания в России на 10-25% и сокращению ассортимента на рынке. Такой прогноз в комментарии «Газете.Ru» озвучил вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников, комментируя обращение отраслевых ассоциаций в Торгово-промышленную палату с критикой законодательных инициатив.
По оценке эксперта, переход на новые стандарты приведет к увеличению издержек производителей. В первую очередь это затронет малый и средний бизнес, который столкнется с дополнительными расходами на сертификацию и отказ от дешевых заменителей, в том числе соевого белка. Как отметил Пищальников, усиление контроля качества положительно скажется на составе базовых продуктов, но при этом спровоцирует рост цен и сокращение дешевого сегмента.
Он добавил, что в первые месяцы после возможного введения норм ассортимент может снизиться примерно на треть. При этом государство, по его словам, вряд ли откажется от своих намерений: задачи борьбы с фальсификатом и обеспечения продовольственного суверенитета остаются приоритетными.
Пищальников допустил, что регуляторы могут пойти на уступки бизнесу, например, продлив сроки внедрения новых правил или упростив процедуры сертификации. Однако, по его словам, существенных послаблений может и не последовать. Главной задачей эксперт назвал поиск компромисса между интересами производителей и защитой прав потребителей. В противном случае рынок может столкнуться с дефицитом и ростом цен в полтора раза, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru