В Госдуме назвали встречу лидеров логичным этапом после переговоров по Украине

Встреча глав государств может стать следующим этапом в процессе урегулирования конфликта между Россией и Украиной. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявила заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова, комментируя итоги второго раунда переговоров, прошедших в Стамбуле.

По ее словам, дипломатический процесс требует поступательного подхода, и после обмена шагами навстречу логичным развитием станет саммит на высшем уровне. Журова подчеркнула, что окончательное мирное соглашение может быть подписано только главами государств, поскольку именно они обладают соответствующими полномочиями.