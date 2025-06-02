В Госдуме назвали встречу лидеров логичным этапом после переговоров по Украине
Встреча глав государств может стать следующим этапом в процессе урегулирования конфликта между Россией и Украиной. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявила заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова, комментируя итоги второго раунда переговоров, прошедших в Стамбуле.
По ее словам, дипломатический процесс требует поступательного подхода, и после обмена шагами навстречу логичным развитием станет саммит на высшем уровне. Журова подчеркнула, что окончательное мирное соглашение может быть подписано только главами государств, поскольку именно они обладают соответствующими полномочиями.
Парламентарий также отметила, что достижение договоренностей об обмене военнопленными уже можно считать серьезным сдвигом. По ее мнению, обмен всех на всех имеет ключевое значение для семей, ожидающих возвращения близких.
Второй раунд российско-украинских переговоров состоялся 2 июня в Стамбуле. По итогам встречи глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что украинской стороне был передан проект меморандума о возможном прекращении огня, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуме назвали встречу лидеров логичным этапом после переговоров по Украине
- ИИ-помощник от NTechLab появится в 30 городах России до конца 2025 года
- Пострадавших при подрыве моста в Брянской области детей перевели в палату
- Москва предложила два варианта прекращения огня на переговорах в Стамбуле
- РЖД сообщила о гибели машиниста, спасшего пассажиров при крушении под Брянском
- Экс-военнослужащего заочно приговорили к пожизненному за поджог корабля
- Биометрия на досмотре появится в большинстве аэропортов РФ к 2030 году
- Россиянам рассказали о влиянии сильных магнитных бурь на людей
- В Госдуме предложили подключить полицию и юристов к «Разговорам о важном»
- Россиянам рассказали, чем можно заменить квас и кефир в окрошке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru