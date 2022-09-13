Пушилин заявил о неудачных попытках украинских диверсантов зайти в Красный Лиман

«Противник сегодня Красный Лиман ночью артиллерией обкладывал, но те диверсионные группы, которые опять пытались совершить какой-то заход в Красный Лиман, — их попытки были нивелированы союзными силами», — цитирует политика РИА Новости.

Ранее Пушилин рассказал, что союзные силы продвигаются на Артемовском и Угледарском направлениях, пишет RT.

