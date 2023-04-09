19fortyfive: США поставляют Украине оружие, созданное для войны с Россией

Аналитик отметила, что США начали работу над «танками третьей мировой» около 60 лет назад. Тогда американская разведка получила данные о создании новой боевой машины в СССР.

«Чтобы не отставать от новых средних танков противника Т-54/Т-55, США начали работу над собственным прототипом XM60», - пишет обозреватель.

В мартовский пакет помощи Украине вошли танки M60. Карлин уточнила, что это будут невооруженные версии, предназначенные для инженерных работ.

Пентагон расследует утечку в соцсети секретных документов о конфликте на Украине. Файлы касаются поставок оружия и состоянии ВСУ на начало марта, сообщает «Радиоточка НСН».

