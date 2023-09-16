ВКС РФ 11 сентября нанесли удар по аэродрому Долгинцево в районе Кривого Рога

В оборонном ведомстве уточнили, что за неделю российские силы нанесли 11 групповых ударов по объектам портовой инфраструктуры, местам производства и хранения безэкипажных катеров ВСУ. Кроме того, ВС РФ за неделю уничтожили в Черном море 12 украинских безэкипажных катеров, а также три быстроходных катера с десантом ВСУ.

Отмечается, что за неделю российские силы перехватили 19 реактивных снарядов HIMARS, а также уничтожили 270 беспилотников ВСУ. В российском Минобороны также рассказали, что ВСУ предприняли безуспешные попытки вытеснить российские войска из Клещеевки и Андреевки.

Ранее средства радиоэлектронной борьбы сбили БПЛА над Ливенским районом Орловской области, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

