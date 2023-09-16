ВКС РФ 11 сентября нанесли удар по аэродрому Долгинцево в районе Кривого Рога
ВКС России 11 сентября нанесли удар по аэродрому Долгинцево у Кривого Рога, в результате которого были уничтожены два МиГ-29 и три Су-25 ВС Украины, сообщили в Минобороны России.
В оборонном ведомстве уточнили, что за неделю российские силы нанесли 11 групповых ударов по объектам портовой инфраструктуры, местам производства и хранения безэкипажных катеров ВСУ. Кроме того, ВС РФ за неделю уничтожили в Черном море 12 украинских безэкипажных катеров, а также три быстроходных катера с десантом ВСУ.
Отмечается, что за неделю российские силы перехватили 19 реактивных снарядов HIMARS, а также уничтожили 270 беспилотников ВСУ. В российском Минобороны также рассказали, что ВСУ предприняли безуспешные попытки вытеснить российские войска из Клещеевки и Андреевки.
Ранее средства радиоэлектронной борьбы сбили БПЛА над Ливенским районом Орловской области, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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