Минобороны: Два дрона уничтожили над Калужской и Тверской областями
16 сентября 202306:51
Два украинских беспилотника самолетного типа уничтожены над Калужской и Тверской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«16 сентября в ночное время пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БПЛА ... по объектам на территории Российской Федерации», — указали в ведомстве.
Дроны сбили дежурными средствами противовоздушной обороны.
Накануне средства радиоэлектронной борьбы сбили БПЛА над Ливенским районом Орловской области, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru