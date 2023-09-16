Минобороны: Два дрона уничтожили над Калужской и Тверской областями

Два украинских беспилотника самолетного типа уничтожены над Калужской и Тверской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

СМИ: российские военные сбили разведывательный дрон в Харьковской области

«16 сентября в ночное время пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БПЛА ... по объектам на территории Российской Федерации», — указали в ведомстве.

Дроны сбили дежурными средствами противовоздушной обороны.

Накануне средства радиоэлектронной борьбы сбили БПЛА над Ливенским районом Орловской области, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/gubernator_46
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