Вице-спикер Госдумы Толстой заявил о задаче взять Киев

Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой заявил, что российская армия возьмет Киев.

«Наша задача – полная демилитаризация Украины, и в рамках выполнения этой задачи мы не только Бахмут возьмем, но и Киев, иначе никак. Это не решится за три месяца или полгода. Общество это уже осознало. Меры, которые применяет Минобороны действенны», - заявил Толстой в эфире Первого канала.

Также он отметил, что у Украины нет оружия, которое невозможно уничтожить.

«Русская военная машина тяжелая, в чем-то неповоротливая, но, когда она разгоняется, остановить ее уже невозможно», - подчеркнул Толстой.

Он также рассказал, что во многих регионах идет обучение добровольцев, которые в будущем отправятся в зону проведения спецоперации.

