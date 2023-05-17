Вице-спикер Госдумы Толстой заявил о задаче взять Киев
Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой заявил, что российская армия возьмет Киев.
«Наша задача – полная демилитаризация Украины, и в рамках выполнения этой задачи мы не только Бахмут возьмем, но и Киев, иначе никак. Это не решится за три месяца или полгода. Общество это уже осознало. Меры, которые применяет Минобороны действенны», - заявил Толстой в эфире Первого канала.
Также он отметил, что у Украины нет оружия, которое невозможно уничтожить.
«Русская военная машина тяжелая, в чем-то неповоротливая, но, когда она разгоняется, остановить ее уже невозможно», - подчеркнул Толстой.
Он также рассказал, что во многих регионах идет обучение добровольцев, которые в будущем отправятся в зону проведения спецоперации.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru