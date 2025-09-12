Россиянам рассказали, какое поведение женщины раздражает и отпугивает мужчин
Одним из главных раздражающих факторов для состоящих в отношениях мужчин является требование постоянного внимания стороны партнёрши. Об этом NEWS.ru заявил доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Госуниверситета просвещения Александр Кононов.
По его словам, многих мужчин также отпугивают женщины, которые чрезмерно их контролируют.
«Необходимость давать отчёт о том, где он, с кем и когда будет дома, скорее всего, вызовет раздражение», — указал эксперт.
При этом Кононов добавил, что не снимает с мужчин ответственности за взаимопонимание в отношениях.
Ранеепсихолог Екатерина Каталина заявила «Радиоточке НСН», что наличие животного у партнёра не гарантирует крепких и гармоничных отношений с ним.
