Россиянам рассказали, какое поведение женщины раздражает и отпугивает мужчин

Одним из главных раздражающих факторов для состоящих в отношениях мужчин является требование постоянного внимания стороны партнёрши. Об этом NEWS.ru заявил доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Госуниверситета просвещения Александр Кононов.

По его словам, многих мужчин также отпугивают женщины, которые чрезмерно их контролируют.

«Необходимость давать отчёт о том, где он, с кем и когда будет дома, скорее всего, вызовет раздражение», — указал эксперт.

При этом Кононов добавил, что не снимает с мужчин ответственности за взаимопонимание в отношениях.

Ранеепсихолог Екатерина Каталина заявила «Радиоточке НСН», что наличие животного у партнёра не гарантирует крепких и гармоничных отношений с ним.

ФОТО: соцсети
