Юрий Антонов признался, что у него нет новых песен
12 сентября 202514:54
Народный артист РФ Юрий Антонов в беседе с NEWS.ru заявил, что у него всё в порядке со здоровьем и чувствует он себя хорошо
Музыкант указал, что в настоящее время занят подготовкой к предстоящим выступлениям, отметив, что вряд ли порадует своих слушателей чем-то новым.
«Новых проектов, песен нет, не до них сейчас», — заключил Антонов.
Ранее концертный директор народного артиста РФ Олег Давыдов нгазвал фейком информацию о якобы отмене юбилейного концерта Антонова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
