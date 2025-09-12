Юрий Антонов признался, что у него нет новых песен

Музыкант указал, что в настоящее время занят подготовкой к предстоящим выступлениям, отметив, что вряд ли порадует своих слушателей чем-то новым.

«Новых проектов, песен нет, не до них сейчас», — заключил Антонов.

Ранее концертный директор народного артиста РФ Олег Давыдов нгазвал фейком информацию о якобы отмене юбилейного концерта Антонова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

