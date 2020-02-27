Вице-премьер Украины не исключил вступление в НАТО без Крыма и Донбасса

Ранее Кулеба сообщил, что у Украины есть новый план по возвращению Крыма под контроль Киева. По его словам, он включает 12 шагов, последним из которых является выскальзывание полуострова из «ослабевших рук России», чем и воспользуется Украина.

В сентябре 2019 года член Совета Федерации РФ Сергей Цеков в эфире НСН заявил, что единственный вариант возвращения Крыма Украине – вхождение самой Украины в состав России.

