Пушков высмеял Зеленского, назвавшего возвращение Крыма национальной идеей

Пушков напомнил, что Крым был частью Украины всего 23 года – как он считает, «в силу исторического казуса», сообщает Ura.ru.

«Казус не может быть частью национальной идеи», - уверен сенатор.

По словам Пушкова, также неясно, что, «кроме Бандеры», входит в национальную идею.

Ранее украинский вице-премьер Дмитрий Кулеба заявил о плане, в результате которого Крым должен будет «выскользнуть» из ослабевших рук России. Детали этого плана он не привёл. Перед этим в Киеве даже говорили, что выборы в Крыму можно было бы провести на границе. Там, при этом признались, что не знают, что потом делать с результатами такого голосования.

