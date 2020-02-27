Пушков высмеял Зеленского, назвавшего возвращение Крыма национальной идеей
Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал заявление президента Украины Владимира Зеленского, назвавшего возвращение Крыма неотъемлемой частью национальной идеи.
Пушков напомнил, что Крым был частью Украины всего 23 года – как он считает, «в силу исторического казуса», сообщает Ura.ru.
«Казус не может быть частью национальной идеи», - уверен сенатор.
По словам Пушкова, также неясно, что, «кроме Бандеры», входит в национальную идею.
Ранее украинский вице-премьер Дмитрий Кулеба заявил о плане, в результате которого Крым должен будет «выскользнуть» из ослабевших рук России. Детали этого плана он не привёл. Перед этим в Киеве даже говорили, что выборы в Крыму можно было бы провести на границе. Там, при этом признались, что не знают, что потом делать с результатами такого голосования.
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