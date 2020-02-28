Вице-адмирал Украины заявил, что у России нет шансов «взять» Одессу
Заместитель командующего Военно-морских сил (ВМС) Украины вице-адмирал Андрей Тарасов заявил, что в случае конфликта в Черном море россияне не сумеют «взять» Одессу.
Военный пояснил, что у Украины достаточно сил для того, чтобы не допустить высадки российских войск на берег. Об этом Тарасов рассказал в интервью изданию «Укринформ», передает РИА ФАН.
Вице-адмирал также отметил, что Киев должен строить такую политику, чтобы «противник не смог даже приблизиться к нашему берегу». Вице-адмирал признал, что у ВМС Украины нет шансов достичь паритета с российским флотом на море.
20 января заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос допустил силовое разрешение конфликта в Донбассе путем захвата неподконтрольных Киеву территорий.
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