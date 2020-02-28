Вице-адмирал Украины заявил, что у России нет шансов «взять» Одессу

Заместитель командующего Военно-морских сил (ВМС) Украины вице-адмирал Андрей Тарасов заявил, что в случае конфликта в Черном море россияне не сумеют «взять» Одессу.

Военный пояснил, что у Украины достаточно сил для того, чтобы не допустить высадки российских войск на берег. Об этом Тарасов рассказал в интервью изданию «Укринформ», передает РИА ФАН.