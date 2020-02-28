Поклонская рассказала о первом появлении «вежливых людей» в Крыму
Депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская по случаю годовщины появления «вежливых людей» - военных без опознавательных знаков – в аэропорту Симферополя вспомнила о событиях 2014 года, предшествовавших присоединению полуострова к России.
«Я вернулась на полуостров только 6 марта. Не было страшно. Наши мужчины собрались в ополчение, дежурили на каждом въезде в город... И «вежливые люди» нас берегли», - написала она в «Инстаграме».
По мнению Поклонской, если бы Крым не «ощетинился» тогда, на дома крымчан летели бы мины, как в Донбассе.
Депутат в своём «Инстаграме» призвала власти Украины не притворяться, что они не знают, «кто нас заставил защищаться от радикалов». Поклонская при этом отметила, что любит Украину как страну, в которой она родилась и в которой можно было свободно говорить на русском языке.
На Украине между тем продолжают питать надежды по возвращению Крыма. Ранее вице-премьер страны Дмитрий Кулеба рассказал о плане из 12 шагов, после выполнения которого Крым «выскользнет из ослабевших рук России».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Два российских фрегата с «Калибрами» отправились в Сирию
- Коронавирус COVID-2019 добрался до Белоруссии и Новой Зеландии
- Минобороны РФ отвергло причастность к удару по наступавшим в Сирии туркам
- Подмосковье вошло в число лидеров по продажам алкоголя
- На пороге войны. Десятки турецких военных убиты авиаударом в Идлибе