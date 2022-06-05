Виталий Кличко рассказал о взрывах в Киеве
В киевских районах: Дарницком и Днепровском - произошли взрывы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на мэра города Виталия Кличко 5 июня, в воскресенье.
По данным Кличко, ракетные удары были нанесены по инфраструктурным объектам города. Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.
Информацию подтвердил советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Сергей Лещенко. Он уточнил, что боевому огню подверглись объекты «Укрзализныци» — «Украинских железных дорог».
Ранее, в апреле, ВС РФ нанесли удары ракетами «Калибр» по инфраструктуре железных дорог Украины. В результате уничтожены электроподстанции на железнодорожных узлах Фастов, Красноселка и Полонное, напоминает Lenta.ru.
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