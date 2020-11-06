Виталий Кличко победил на выборах мэра Киева

Виталий Кличко вновь одержал победу на выборах мэра Киева. Как заявили в Киевской городской территориальной избирательной комиссии (ТИК), за действующего градоначальника проголосовали 50,5% избирателей, а это чуть более 365 тысяч человек.

Кличко обошел своего оппонента – кандидата от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Александра Попова, его поддержали чуть более 68 тысяч избирателей. Таким образом, Кличко победил на выборах столичного мэра в первом туре, отмечает ТАСС.

Напомним, Виталий Кличко занимает должность мэра Киева с 5 июня 2014 года.