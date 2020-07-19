20-летний сын Кличко собрался в мэры Киева
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что его старший сын Егор намерен побороться с отцом за пост главы столицы Украины. Об этом киевский градоначальник сообщил на своей странице в Facebook в воскресенье, 19 июля.
«Старший сын Егор сделал мне подарок на день рождения. Сказал, что идет в мэры Киева! Благословил его, конечно», — сообщил 49-летний Кличко.
Его сыну и политическому сопернику 20 лет, отмечает Lenta.ru.
Ранее Кличко заявлял о выдвижении своей кандидатуры на выборах мэра украинской столицы от партии «УДАР», которой прогнозировал ребрендинг.
Напомним, выборы мэра Киева запланированы на 25 октября 2020 года.
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