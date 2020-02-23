«Вирусологи в спортивных костюмах» записали видеообращение к Зеленскому
Участники беспорядков в Новых Санжарах в Полтавской области, которых украинский президент Владимир Зеленский назвал «вирусологами в спортивных костюмах», записали видеообращение к президенту Украины. Ролик опубликован на сайте Poltavske.TV.
Молодые люди заявили, что являются жителями Полтавской области. Они отрицают обвинения в том, что могли как приезжие попытаться дестабилизировать ситуацию вокруг прибытия эвакуированных из Китая граждан Украины.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «вирусологи в спортивных костюмах» сознательно сеяли среди людей панику в Новых Санжарах, отметив, что «заказчики и организаторы» беспорядков будут привлечены к ответственности.
Позднее cекретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что в Новых Санжарах в числе протестующих были «профессиональные подстрекатели».
Полицией региона по фактам беспорядков было возбуждено пять уголовных дел, отмечает Газета.ru
Напомним, НСН писала, что вечером 20 февраля эвакуированных из Китая украинцев доставили для карантина в медцентр Нацгвардии, расположенный в поселке Новые Санжары. Но узнавшие об этом местные жители перекрыли дорогу, устроили столкновения с правоохранительными органами и закидали камнями автобусы с прибывшими из Китая, в числе которых, кстати, были и дети.
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