ЮАР попросила принять обратно 1 млн доз вакцины AstraZeneca
Южноафриканская Республика обратилась в Институт сыворотки Индии с просьбой принять обратно 1 миллион доз вакцины AstraZeneca от коронавируса, которые страна получила в начале февраля. Об этом пишет Economic Times.
Доминирующий в ЮАР штамм коронавируса плохо реагирует на вакцину AstraZeneca и вызывает COVID-19 в легкой и средней форме. К такому выводу на прошлой неделе пришли исследователи университета Витаватерсанда и Оксфордского университета.
Дополнительная партия вакцины с 500 тысячами доз должна поступить в ЮАР в ближайшие недели. Вместо AstraZeneca руководство республики планирует использовать препарат компании Johnson&Johnson для вакцинации медработников.
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