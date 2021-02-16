ЮАР попросила принять обратно 1 млн доз вакцины AstraZeneca

Южноафриканская Республика обратилась в Институт сыворотки Индии с просьбой принять обратно 1 миллион доз вакцины AstraZeneca от коронавируса, которые страна получила в начале февраля. Об этом пишет Economic Times.

Доминирующий в ЮАР штамм коронавируса плохо реагирует на вакцину AstraZeneca и вызывает COVID-19 в легкой и средней форме. К такому выводу на прошлой неделе пришли исследователи университета Витаватерсанда и Оксфордского университета.