ЮАР попросила принять обратно 1 млн доз вакцины AstraZeneca

Южноафриканская Республика обратилась в Институт сыворотки Индии с просьбой принять обратно 1 миллион доз вакцины AstraZeneca от коронавируса, которые страна получила в начале февраля. Об этом пишет Economic Times.

Доминирующий в ЮАР штамм коронавируса плохо реагирует на вакцину AstraZeneca и вызывает COVID-19 в легкой и средней форме. К такому выводу на прошлой неделе пришли исследователи университета Витаватерсанда и Оксфордского университета.

Власти ЮАР отложили вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за нового штамма COVID-19

Дополнительная партия вакцины с 500 тысячами доз должна поступить в ЮАР в ближайшие недели. Вместо AstraZeneca руководство республики планирует использовать препарат компании Johnson&Johnson для вакцинации медработников.



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ФОТО: sobyanin.ru
ТЕГИ:ВакцинаЮАРКоронавирус
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