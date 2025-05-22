«Удар для Зеленского»: Рогов предрек наступление ВС РФ в Днепропетровской области
Сейчас к границе Днепропетровской области подходят российские подразделения, сказал НСН Владимир Рогов.
Глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов РФ Владимир Рогов в эфире НСН предрек дальнейшее наступление ВС РФ на Новопавловском направлении.
Телеведущий Владимир Соловьев ранее сообщил, что российские войска достигли административной границы Днепропетровской области Украины. По информации Соловьева, к границе прорвались штурмовики 90-й гвардейской танковой Витебско-Новгородской дважды Краснознаменной дивизии группировки войск «Центр». Рогов отметил, что на этом направлении пока что нет широкого участка фронта.
«На Новопавловском направлении еще нет широкого участка фронта. Сейчас туда только подходят наши основные подразделения. Ребята уже обозначились, показали, что они там. Вход в родную для украинского лидера Владимира Зеленского Днепропетровскую область - это колоссальный удар по его пропаганде, потому что он старается играть в пиар-войну прежде всего. Сейчас на этом участке будут продолжаться наиболее активные наступательные действия ВС РФ», - сказал собеседник НСН.
Ранее Рогов заявил «Радиоточке НСН», что продвижение российских военных со стороны села Новополь в ДНР позволит ВС РФ освобождать Запорожскую область не только с юга и востока, но еще и с севера.
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