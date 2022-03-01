Ветеран «Востока»: Силы ДНР берут украинских военных в кольцо

«Мы должны учитывать, что на этом направлении было собрано огромное количество вооруженных сил Украины вместе с нацбатами. Это были хорошо укрепленные опорные пункты и районы. Но, несмотря на это, наши вооруженные силы уверенно продвигаются в заданных направлениях», — рассказал Семенов в интервью РИА Новости.

По словам общественного деятеля, ежедневно украинские силовики складывают оружие, пишет РИА ФАН. Часть группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) осталась вблизи Донецка, однако у этих военных «начинаются проблемы с топливом, с боекомплектом, с питанием, со средствами снабжения», постепенно это будет влиять на боеспособность подразделений ВСУ.

«Как только замкнется окончательно кольцо, вот это усилит, и моральный дух, он уже виден со стороны ВСУ, падает с каждым днем, и мы увидим реально сдающихся людей, как это было в свое время под Сталинградом», — считает Семенов.

Однако общественник затруднился спрогнозировать, как много времени это займет.

