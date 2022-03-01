Ветеран «Востока»: Силы ДНР берут украинских военных в кольцо
Народная милиция Донецкой народной республики (ДНР) продвинулась на донецком направлении и берет украинских силовиков в кольцо. Об этом заявил ветеран батальона «Восток», общественный деятель ДНР Александр Семенов.
«Мы должны учитывать, что на этом направлении было собрано огромное количество вооруженных сил Украины вместе с нацбатами. Это были хорошо укрепленные опорные пункты и районы. Но, несмотря на это, наши вооруженные силы уверенно продвигаются в заданных направлениях», — рассказал Семенов в интервью РИА Новости.
По словам общественного деятеля, ежедневно украинские силовики складывают оружие, пишет РИА ФАН. Часть группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) осталась вблизи Донецка, однако у этих военных «начинаются проблемы с топливом, с боекомплектом, с питанием, со средствами снабжения», постепенно это будет влиять на боеспособность подразделений ВСУ.
«Как только замкнется окончательно кольцо, вот это усилит, и моральный дух, он уже виден со стороны ВСУ, падает с каждым днем, и мы увидим реально сдающихся людей, как это было в свое время под Сталинградом», — считает Семенов.
Однако общественник затруднился спрогнозировать, как много времени это займет.
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