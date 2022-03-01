Минобороны: Россия поразила шесть колонн украинской бронетехники
Министерство обороны России обнародовало видео воздушных ударов по технике и объектам Украины, сообщает телеканал «360».
В записи показаны отечественные ударные вертолеты Ми-28НМ, Ка-52 и Ми-35, а также транспортно-штурмовые Ми-8АМТШ. Также продемонстрированы пуск и полет управляемых ракет класса «воздух — поверхность», а также поражение техники и объектов противника, в том числе одного здания, похожего на военный склад.
Запись заканчивается тем, что видны обломки уничтоженной техники украинских военных.
Как сообщил представитель военного ведомства России генерал-майор Игорь Конашенков, всего за время проведения спецоперации авиация ВКС России поразила шесть колонн бронетехники ВСУ, уничтожив 311 танков, 42 самолета и вертолета, 51 реактивную систему залпового огня, 147 артиллерийских орудий и минометов, 263 спецавтомобиля.
Ранее Конашенков заявил, что военные Донецкой народной республики (ДНР) продолжают наступление. В настоящее время силы ДНР завершают блокирование Мариуполя.
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