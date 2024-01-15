Верховная рада Украины осталась без отопления из-за аварии

Парламентарий заявил о «временной аварии с трубой». По его словам, в ближайшие дни украинский парламент будет работать без отопления.

Ближайшее заседание Верховной рады пройдет во вторник, 16 января.

В Курской области 3 января в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) без тепла осталось 17 домов. В нескольких населенных пунктов отключилось электричество, отмечает «Радиоточка НСН».

