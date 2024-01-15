Верховная рада Украины осталась без отопления из-за аварии
15 января 202422:44
В результате аварии в Киеве без отопления осталось здание Верховной рады Украины, сообщил в своем Telegram-канале депутат Ярослав Железняк.
Парламентарий заявил о «временной аварии с трубой». По его словам, в ближайшие дни украинский парламент будет работать без отопления.
Ближайшее заседание Верховной рады пройдет во вторник, 16 января.
В Курской области 3 января в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) без тепла осталось 17 домов. В нескольких населенных пунктов отключилось электричество, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru