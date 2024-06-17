МИД Швейцарии рассматривает Саудовскую Аравию для второй конференции по Украине

Следующая конференция по Украине пройдет за пределами Европы и Россия должна будет участвовать в ней в том или ином виде. Об этом в эфире радио SRF заявил глава департамента международной безопасности МИД Швейцарии Габриэль Люхингер.

Люхингер допустил, что местом проведения следующей конференции может стать Саудовская Аравия. По его мнению, заинтересованные страны должны самостоятельно инициировать подготовку к следующей конференции по украинскому конфликту

МИД Швейцарии допустил участие Путина во второй конференции по Украине

Люхингер отметил, что его особенно разочаровывает решение Китая отказаться от участия в конференции в Швейцарии. По его словам, перед саммитом он лично неоднократно встречался со спецпредставителем КНР по Украине и России, и Китай выражал сильную заинтересованность в урегулировании конфликта.

15-16 июня Швейцария организовала конференцию по Украине на курорте Бюргеншток, неподалеку от Люцерна. В мероприятии приняли участие представители более 90 стран и восьми международных организаций, включая ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не присутствовали на конференции, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
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