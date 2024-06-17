МИД Швейцарии рассматривает Саудовскую Аравию для второй конференции по Украине

Следующая конференция по Украине пройдет за пределами Европы и Россия должна будет участвовать в ней в том или ином виде. Об этом в эфире радио SRF заявил глава департамента международной безопасности МИД Швейцарии Габриэль Люхингер.

Люхингер допустил, что местом проведения следующей конференции может стать Саудовская Аравия. По его мнению, заинтересованные страны должны самостоятельно инициировать подготовку к следующей конференции по украинскому конфликту