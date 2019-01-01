Верховная Рада рассмотрит семь дат для инаугурации Владимира Зеленского

В комитете отметили, что решение о дате церемонии вступления в должность примет непосредственно парламент. Однако, после рассмотрения комитет проголосовал за направление в Раду всех семи проектов постановления, так как они соответствуют закону.

Ранее в эфире НСН украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв рассказал, почему Зеленскому так важно вступить в должность как можно скорее.



