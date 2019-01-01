Украина

Верховная Рада рассмотрит семь дат для инаугурации Владимира Зеленского

15 мая19:51

Семь проектов постановлений о дате инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского рассмотрел комитет по вопросам регламента Верховной Рады, сообщает ТАСС.

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В комитете отметили, что решение о дате церемонии вступления в должность примет непосредственно парламент. Однако, после рассмотрения комитет проголосовал за направление в Раду всех семи проектов постановления, так как они соответствуют закону.

Ранее в эфире НСН украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв рассказал, почему Зеленскому так важно вступить в должность как можно скорее.

                         

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийУкраинаИнаугурация

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