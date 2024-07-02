Главком ВСУ Сырский назвал сложной ситуацию на покровском направлении

Ситуация на покровском направлении остаётся сложной для Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом в своих соцсетях заявил главнокомандующий украинской армией Александр Сырский.

Российские войска освободили населенный пункт Шумы в ДНР

По его словам, данное направление необходимо постоянно обеспечивать дополнительным количеством боеприпасов и огневых средств.

«На других направлениях интенсивность боевых действий снизилась, вместе с тем линия активного фронта увеличилась», - написал Сырский.

Он добавил, что одним из главных вопросов для ВСУ является комплектование частей, а также обеспечение их современными средствами РЭБ и ПВО.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские войска освободили Новопокровское в ДНР и Степовую Новоселовку под Харьковом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Zuma
ТЕГИ:РоссияУкраинаСпецоперацияВСУ

Горячие новости

Все новости

партнеры