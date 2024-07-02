Главком ВСУ Сырский назвал сложной ситуацию на покровском направлении

По его словам, данное направление необходимо постоянно обеспечивать дополнительным количеством боеприпасов и огневых средств.

«На других направлениях интенсивность боевых действий снизилась, вместе с тем линия активного фронта увеличилась», - написал Сырский.

Он добавил, что одним из главных вопросов для ВСУ является комплектование частей, а также обеспечение их современными средствами РЭБ и ПВО.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские войска освободили Новопокровское в ДНР и Степовую Новоселовку под Харьковом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».