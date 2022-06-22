Верховная рада обнародовала фотографию убитой в Донбассе женщины

Рада Украины опубликовала на своей странице в Twitter фотографию погибшей в результате обстрела ВСУ мирной жительницы Донецка, сообщают «Известия».

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В подписи к снимку место стрельбы 9 июня значится Калининский район. При этом авторы публикации не отметили, что именно военные Украины открыли огонь, в результате которого погибла женщина.

Ранее штаб территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР) заявил, что с начала спецоперации был установлен полный контроль над 239 населёнными пунктами. В зону влияния и ответственности ДНР будет включён населённый пункт Ломакино, ранее временно находившийся под контролем Украины.

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ТЕГИ:ДонбассУкраинаВерховная Рада
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