Нарышкин выразил уверенность, что Россия и Донбасс одержат победу в спецоперации

Как отметил Нарышкин, в России «просто восхищаются» мужеством и стойкостью жителей Донбасса, которые в течение восьми лет вели борьбу с Киевом и продолжают ее вместе с российскими военными.

«И у нас ни у кого нет сомнений, что победа будет за нами», — цитирует РИА Новости директора СВР.

