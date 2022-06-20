Нарышкин выразил уверенность, что Россия и Донбасс одержат победу в спецоперации
Россия и Донбасс, несомненно, одержат победу в специальной военной операции на Украине. Об этом заявил председатель Российского исторического общества (РИО), глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин на общем собрании РИО по случаю десятилетия общества.
Как отметил Нарышкин, в России «просто восхищаются» мужеством и стойкостью жителей Донбасса, которые в течение восьми лет вели борьбу с Киевом и продолжают ее вместе с российскими военными.
«И у нас ни у кого нет сомнений, что победа будет за нами», — цитирует РИА Новости директора СВР.
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