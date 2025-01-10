Верховная Рада: На Украине могут мобилизовать работников критически важных предприятий

По его словам, это может произойти после 28 февраля из-за пробелов в правилах продления бронирования. Отмечается, что на повторное бронирование работников дается 72 часа, но оформить бронь ранее 28 февраля, когда ее действие заканчивается, нельзя.

Ранее украинский омбудсмен выступил против снижения возраста мобилизации до 18 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

