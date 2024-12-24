Украина продлила срок бронирования от мобилизации на месяц из-за кибератаки
Правительство Украины продлило срок действующих бронирований от мобилизации на один месяц в связи с крупной кибератакой на государственные реестры. По словам министра юстиции Ольги Стефанишиной, восстановление работы реестров может занять до двух недель.
Министерство экономики страны уточнило, что продление касается бронирований, действующих на 19 декабря 2024 года. В случае если срок бронирования истекал 20 декабря, он будет автоматически продлен до 20 января 2025 года. Если же бронирование завершилось до 19 декабря, работодатели смогут возобновить его после восстановления работы реестров.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее сообщил, что с декабря вступили в силу обновленные правила предоставления бронирований для военнообязанных сотрудников, а также критерии для определения критически важных предприятий.
В соответствии с новыми правилами, будет осуществляться ежемесячный мониторинг предприятий и организаций, соответствующих критериям, а для тех, кто уже имеет отсрочку, предусмотрен переходный период до 28 февраля, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru