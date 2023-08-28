Верещук: С подконтрольной Киеву части Запорожской области эвакуируют 54 ребенка

Она отметила, что в понедельник, 28 августа, будет заседание эвакуационного штаба, в ходе которого будет объявлено об эвакуации детей из Васильевского и Пологовского районов.

Ранее глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с НСН сообщил, что ВСУ перебросили на Запорожский фронт группировку в 30 тысяч военных. По его словам, тяжелые кровопролитные сражения идут в районе села Работино, сообщает «Радиоточка НСН».

