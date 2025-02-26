Вэнс: Зеленский не уловил сигнал о необходимости скорейшего завершения конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский не понял послания о необходимости урегулировать конфликт как можно быстрее, сообщил Daily Mail вице-президент США Джей-Ди Вэнс.

Путин: Зеленский мешает миру на Украине

Он встречался с украинским лидером в отеле в Мюнхене и попытался ему намекнуть на необходимость скорейшего завершения конфликта на Украине. Вице-президент указал, что Зеленский «так и не уловил этот сигнал». Вэнс также раскритиковал президента за нападки в адрес американского лидера Дональда Трампа.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Зеленский стал токсичной фигурой для Вооруженных сил Украины и для общества в целом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВладимир Зеленский

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