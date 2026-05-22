Венгрия восстановила запрет на импорт сельхозпродукции из Украины

21 мая министр сельского хозяйства и продовольствия Венгрии Сабольч Бона заявил, что импорт продукции с Украины и из других стран создаёт угрозу для местных фермеров.

Венгрия, Польша и Словакия ввели ограничения на ввоз украинских товаров в 2023 году. 14 мая действие запрета в Венгрии истекло — власти не продлили его по ошибке, сообщил СМИ представитель венгерского правительства.

Ранее венгерский журналист Габор Штир в беседе с НСН заявил, что Евросоюз начинает сомневаться, что необходимо ускоренно интегрировать Украину в ЕС, поэтому «требования» Будапешта могут использоваться как поводы этого не делать.

