Венгрия восстановила запрет на импорт сельхозпродукции из Украины
Правительство Венгрии восстановило запрет на ввоз отдельных видов украинской сельхозпродукции, включая мясо, яйца и растительное масло. Об этом сообщает издание Teleх со ссылкой на заявление кабмина.
Под ограничения попали говядина, свинина, баранина и козлятина, мясо птицы, яйца, мёд, овощи, пшеница, рожь, ячмень, кукуруза, гречиха, мука, семена подсолнечника, растительное масло и вино. За нарушение правил перевозки предусмотрен штраф в размере до 100% от стоимости товара.
21 мая министр сельского хозяйства и продовольствия Венгрии Сабольч Бона заявил, что импорт продукции с Украины и из других стран создаёт угрозу для местных фермеров.
Венгрия, Польша и Словакия ввели ограничения на ввоз украинских товаров в 2023 году. 14 мая действие запрета в Венгрии истекло — власти не продлили его по ошибке, сообщил СМИ представитель венгерского правительства.
Ранее венгерский журналист Габор Штир в беседе с НСН заявил, что Евросоюз начинает сомневаться, что необходимо ускоренно интегрировать Украину в ЕС, поэтому «требования» Будапешта могут использоваться как поводы этого не делать.
