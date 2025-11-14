Орбан: Венгрия подаст в суд на ЕС из-за отказа от российского газа
14 ноября 202514:55
Венгрия обратится в суд из-за решения Евросоюза отказаться от российского газа. Как пишет RT, такое заявление сделал венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
По его словам, это решение является незаконным и противоречит европейским ценностям.
«Мы его не принимаем... мы обращаемся в Европейский суд», — заключил политик.
Ранее Орбан заявил, что США сняли санкции против проекта АЭС «Пакш-2» с участием РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
