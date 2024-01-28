Венгерский политик заявил о претензиях на Закарпатье после поражения Украины

Закарпатье может войти в состав Венгрии после поражения Украины в конфликте с Россией, пишет издание Index со ссылкой на заявление главы венгерской правой партии «Наша Родина» Ласло Тороцкаи.

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«Если Украина падет, мы будем претендовать на Закарпатье», - сказал политический деятель.

Он призвал к прекращению огня на Украине. Тороцкаи выразил уверенность в необходимости скорейших мирных переговоров с Россией.

Посол США в Венгрии Дэвид Прессман обвинил премьер-министра страны Виктора Орбана в действиях в интересах России. По мнению дипломата такая политика изолирует Будапешт от других членов Евросоюза, отмечает «Радиоточка НСН».

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