СМИ: Евросоюз может лишить Венгрию права голоса за блокировку помощи Украине

Евросоюз не исключает лишение Венгрии права голоса, если премьер-министр страны Виктор Орбан продолжит блокировать выделение Украине помощи в размере 50 млрд евро, сообщает Politico со ссылкой на источник из числа дипломатов стран сообщества.

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Собеседник издания указал, что если Будапешт вновь заблокирует соглашение на февральском саммите ЕС, то, в соответствии с седьмой статьёй Договора о Евросоюзе, может лишиться права голоса.

Источник напомнил, что страны ЕС могут не только приостановить право голоса входящего в содружество государства, но и «применить иные ограничения», в случае «серьёзных нарушений основополагающих принципов» союза.

Ранее агентство Bloomberg заявило, что Венгрия откажется от своих возражений против создания фонда военной помощи Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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