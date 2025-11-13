В заявлении отмечается, что бюджеты европейских стран испытывают значительную нагрузку, а ключевой задачей для них стал поиск финансовых ресурсов. В СВР утверждают, что для компенсации расходов европейские государства планируют использовать замороженные российские активы, в частности, для оплаты поставок украинского зерна.

Кроме того, разведслужба предупредила о возможных юридических последствиях для Бельгии в случае реализации планов по конфискации активов Москвы.

Ранее в СВР заявили, что Франция готовится ввести на Украину две тысячи военных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

