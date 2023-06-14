Великобритания окажет военную помощь Киеву на 92 млн фунтов

На этот раз ее размер составит 92 миллионов фунтов стерлингов. На эту сумму британские власти намерены купить боеприпасы и военную технику, а также системы ПВО и радары для защиты от ударов со стороны России. В Великобритании считают, что это повысит способность Украины защищать свою важную национальную инфраструктуру, гражданское население и передовой персонал.

Ранее стало известно, что США выделят Украине новый пакет военной помощи, в который войдут средства ПВО и борьбы с танками, а также боеприпасы для HIMARS, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

