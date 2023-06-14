Великобритания окажет военную помощь Киеву на 92 млн фунтов
Лондон в очередной раз окажет Киеву военную помощь, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Sky News.
На этот раз ее размер составит 92 миллионов фунтов стерлингов. На эту сумму британские власти намерены купить боеприпасы и военную технику, а также системы ПВО и радары для защиты от ударов со стороны России. В Великобритании считают, что это повысит способность Украины защищать свою важную национальную инфраструктуру, гражданское население и передовой персонал.
Ранее стало известно, что США выделят Украине новый пакет военной помощи, в который войдут средства ПВО и борьбы с танками, а также боеприпасы для HIMARS, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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