Вакарчук напомнил Киеву, что на Донбассе люди не другого сорта

Ранее НСН рассказала, что мэр Харькова Геннадий Кернес призвал покаяться и начать переговоры с Россией.

В эфире НСН директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский увидел в заявлении Кернеса избирательный мотив, причем во вред российским интересам.

«Сейчас это заявление имеет исключительно избирательный смысл. Причем подобные заявления на самом деле во вред интересам России, потому что партия, которую они создают по наущению, скорее всего, [Игоря] Коломойского, с такой риторикой будет отбирать голоса у единственной идеологической партии, “Оппозиционной платформы - За жизнь”, с главным идеологом Виктором Медведчуком», — сказал собеседник НСН.







