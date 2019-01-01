На Украине увидели антироссийский подтекст в призыве мэра Харькова к переговорам с РФ
Украинский политолог Михаил Погребинский рассказал НСН, почему заявления Геннадия Кернеса не выгодны Москве.
Мэр Харькова Геннадий Кернес призвал покаяться и начать переговоры с Россией. По словам градоначальника, Украине не надо стесняться прямых переговоров с Россией для урегулирования ситуации в Донбассе, пишет Mediaport. «Мы должны в первую очередь покаяться в том, что обвиняем друг друга, находим крайних и никогда не просим прощения», — сказал мэр Харькова.
В эфире НСН директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский увидел в заявлении Кернеса избирательный мотив, причем во вред российским интересам.
«Он – успешный менеджер. Сейчас это заявление имеет исключительно избирательный смысл. Причем подобные заявления на самом деле во вред интересам России, потому что партия, которую они создают по наущению, скорее всего, [Игоря] Коломойского, с такой риторикой будет отбирать голоса у единственной идеологической партии, “Оппозиционной платформы - За жизнь”, с главным идеологом Виктором Медведчуком. Это вполне возможно сознательная линия — недопущение большой фракции у этой партии, раздробить этот электорат», — сказал собеседник НСН.
Украинский политолог отметил, что помимо партии Кернеса отбирать голоса у «Оппозиционной платформы – За жизнь», скорее всего, будет и «Оппозиционный блок», структура, фактически подчиненная олигарху Ринату Ахметову. Ранее СМИ сообщали о возможном объединении двух оппозиционных партий, но, как сообщил Погребинский, «Оппозиционный блок» скорее пойдет на парламентские выборы на Украине отдельно.
«Были разговоры, что они объединятся, но, похоже, что нет. И будут тоже отбирать голоса у платформы. И вполне вероятно, что этот мэрский проект тоже задуман ка проект против интересов этого идеологического конструкта Медведчука и в интересах скорее антироссийских», — отметил Михаил Погребинский.
Напомним, что сразу после инаугурации действующего президента Украины Владимира Зеленского Геннадий Кернес заявил о создании новой партии. По его словам, новая политическая сила будет объединять мэров крупных городов, которые смогут решать проблемы, не привлекая людей с площади. Помимо мэра Харькова в руководство организации вошли глава Одессы Геннадий Труханов, а также руководители Бахмута (Артемовска), Ужгорода и Кропивницкого (Кировограда).
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