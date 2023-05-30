В Запорожской области сообщили о перемещении ВСУ вдоль линии фронта
В Запорожской области началось перемещение войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) вдоль линии фронта. Такое заявление сделал глава общественного запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, слова которого приводит РИА Новости.
Он отметил, что перемещение войск и техники происходит именно днем, а ночью техника возвращается обратно. По словам Рогова, Украина хочет запутать российских военных.
Ранее, 30 мая, издание Asia Times сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский не решается объявлять контрнаступление, потому что сомневается в победе ВСУ. Отмечается, что украинский лидер боится делать громкие заявления даже несмотря на поддержку Запада, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru