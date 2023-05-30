Зеленский заявил об утверждении сроков начала контрнаступления армии

Украина утвердила сроки начала контрнаступления своих Вооруженных сил, сообщил в Telegram глава государства Владимир Зеленский.

СМИ: Зеленский боится объявлять контрнаступление

По его словам, руководство страны уже приняло решения о том, как и когда будут дальше двигаться армейские подразделения.

«Решения приняты, спасибо бригадам, которые к этому подготовились», — отметил украинский лидер.

Ранее глава военной разведки Украины Кирилл Буданов пообещал России скорый ответ на ракетные удары, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Телеграм-канал Зеленского
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