Зеленский заявил об утверждении сроков начала контрнаступления армии

По его словам, руководство страны уже приняло решения о том, как и когда будут дальше двигаться армейские подразделения.

«Решения приняты, спасибо бригадам, которые к этому подготовились», — отметил украинский лидер.

Ранее глава военной разведки Украины Кирилл Буданов пообещал России скорый ответ на ракетные удары, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

