В Запорожской области ликвидирован украинский художник Давид Чичкан
11 августа 202521:13
Украинский художник-анархист Давид Чичкан, воевавший в рядах ВСУ, погиб в зоне проведения спецоперации, сообщил Telegram-канал издания «Страна.ua».
По данным издания, 39-летний Чичкан служил добровольцем и участвовал в боях в Запорожской области.
Он был сыном художника Ильи Чичкана и внуком художника Аркадия Чичкана.
Когда именно произошла его гибель, не уточняется, передает «Радиоточка НСН».
