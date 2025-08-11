В Запорожской области ликвидирован украинский художник Давид Чичкан

Украинский художник-анархист Давид Чичкан, воевавший в рядах ВСУ, погиб в зоне проведения спецоперации, сообщил Telegram-канал издания «Страна.ua».

По данным издания, 39-летний Чичкан служил добровольцем и участвовал в боях в Запорожской области.

Он был сыном художника Ильи Чичкана и внуком художника Аркадия Чичкана.

Когда именно произошла его гибель, не уточняется, передает «Радиоточка НСН».

