В Запорожской и Херсонской областях созданы отделы СКР

Следственные подразделения созданы на территориях Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщил председатель СКР Александр Бастрыкин. На совещании в городе Северодонецке (ЛНР) глава ведомства заслушал доклады о расследовании преступлений, совершенных ВСУ на территории этой республики и соседней ДНР, сообщает газета «Коммерсант».

Были озвучены в частности предварительные выводы по СИЗО в Еленовке, где содержались боевики «Азова», признанного террористической организацией и запрещенного в РФ. Российские следователи считают, что удар был нанесен двумя ракетами, выпущенными из реактивной системы залпового огня Himars. Следствие квалифицирует атаку по ст. 356 УК — применение запрещенных средств и методов войны. В результате обстрела погибли 53 пленных, еще более 70 ранены, в их числе сотрудники самого СИЗО.