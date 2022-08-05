В Запорожской и Херсонской областях созданы отделы СКР

Следственные подразделения созданы на территориях Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщил председатель СКР Александр Бастрыкин. На совещании в городе Северодонецке (ЛНР) глава ведомства заслушал доклады о расследовании преступлений, совершенных ВСУ на территории этой республики и соседней ДНР, сообщает газета «Коммерсант».

Были озвучены в частности предварительные выводы по СИЗО в Еленовке, где содержались боевики «Азова», признанного террористической организацией и запрещенного в РФ. Российские следователи считают, что удар был нанесен двумя ракетами, выпущенными из реактивной системы залпового огня Himars. Следствие квалифицирует атаку по ст. 356 УК — применение запрещенных средств и методов войны. В результате обстрела погибли 53 пленных, еще более 70 ранены, в их числе сотрудники самого СИЗО.

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Отмечается, что российские следователи, работающие в ДНР и ЛНР, завершили расследование по 44 уголовным делам, возбужденным в связи с преступлениями, совершенными украинскими формированиями на территории республик. Материалы направлены в региональные генпрокуратуры.

По данным издания, по поручению Бастрыкина управление СКР появилось в Донецке, его отделы размещены в Луганске, а также на территориях Запорожской и Херсонской областей. Ранее на этих территориях были созданы временные управления МВД России.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:Следственный Комитет РфУкраина
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